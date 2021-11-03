Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyonu beklentisi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Gözler ekim ayı enflasyon verilerine çevrilirken kira artışı artışı başta olmak üzere gelecek yıl vergi, harç ve cezalarda ne kadar artış olacağı da netlik kazanacak. Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyonu beklentisi ne? İşte detaylar…

Milyonlar TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. Başta kira artışı olmak üzere, maaşlar, maaş farkları ve gelecek yıl vergi, harç ve cezalardaki artış üzerinde etkili olan enflasyon, için gözler açıklamanın yapılacağı saate çevrildi. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyonu beklentisi ne? İşte detaylar…

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00’da açıklayacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.