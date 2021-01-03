Milyonlar bekliyordu. Ve yarın belli oluyor. Yeni yılla ile birlikte memur ve emekli, 2021’de alacağı zam oranını merak ediyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı Aralık ayı enflasyonunda. Enflasyon rakamlarına göre, memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranı kaç olur? 2021 Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? İşte aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı saat...

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor. Tahminler, 7,96 olarak hesaplanıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla memur gözü kulağı Aralık ayı enflasyonunda. Memur ve emeklinin yeni yılda alacağı zam oranı enflasyon oranlarını açıklanmasının ardından belli olacak. Temmuz Kasım döneminde enflasyon 7.02 olarak açıklanmıştı.

Aralık ayı zammı yüzde 1 olarak açıklansa bile, Toplu Sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 7,1 zam alacak. Bu da en düşük memur aylığını 4 bin 82 liraya, en düşük memur emeklisi aylığını 2 bin 910 liraya çıkaracak.

Merkez Bankası’nın tahmini emekli için zam oranının yüzde 7.96 olacağı yönünde. Bu da en düşük BAĞKUR emeklisi maaşını 1.886 liradan, 2 bin 36 liraya yükseltecek.

Yüzde 7.96’ya göre, 2000 öncesi SSK emeklisinin aldığı en düşük aylık da, 2 bin 233 liradan, 2 bin 410 liraya yükselecek.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK enflasyon oranlarını 4 Ocak’ta saat: 10.00’da açıklayacak. Memur ve memur emeklisi zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

ARALIK AYI ENFLASYONU TAHMİNLERİ

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon oranları henüz belli olmazken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.