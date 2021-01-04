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Enflasyon rakamları belli oldu

04 Ocak 2021 Pazartesi - 10:01 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 10:23

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık  bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,36 artış  gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici  fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020  itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde  12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.
 
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 2,36 yükseldi.
 
TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60,  Yİ-ÜFE ise yüzde 25,15 artış gösterdi.
 
Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için  öngörülen yüzde 10,5'lik hedefin üstünde gerçekleşti.

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