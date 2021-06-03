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Enflasyon rakamları açıklandı

03 Haziran 2021 Perşembe - 10:02 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 10:04

Enflasyon mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu.


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