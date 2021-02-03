Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.68 yükseldi ve yıllık enflasyon, geçen yıl Ocak ayındaki yüzde 12.15 düzeyinden yüzde 14.97'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 12.53 olarak hesaplandı.Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 30 maddenin ortalama fiyatı değişmedi ve 293 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.

Tüketici fiyatlarında yıllık en düşük artış yüzde 1.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Fiyatlarda en düşük artışlar yıllık bazda yüzde 2.12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6.13 ile eğitim ve yüzde 6.32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24.53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23.25 ile ev eşyası ve yüzde 21.43 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0.03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, yüzde 0.31 ile haberleşme, yüzde 0.67 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1.12 ile ulaştırma oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.25 ile sağlık , yüzde 3.02 ile konut ve yüzde 2.90 ile ev eşyası oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında aylık yüzde 1.64, yıllık yüzde 16.00 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.26 artış gerçekleşti.