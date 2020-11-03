Enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,67 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %0,09 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu.