Enflasyon rakamları açıklandı! Eylül ayı enflasyon rakamları...

TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 0.97, yıllık yüzde 11.75 arttı. Beklenti ise yüzde 1.3, yıllık 12.1 olmuştu

Yurt içi piyasalar yeni haftaya, Eylül 2020 enflasyon verisi ile başladı. Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanmıştı. TÜFE, ayrıca ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.