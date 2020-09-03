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Enflasyon rakamları açıklandı

03 Eylül 2020 Perşembe - 10:02 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 10:03

Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.


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