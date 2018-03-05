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Enflasyon rakamları açıklandı

05 Mart 2018 Pazartesi - 10:03 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 10:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu yüzde 0.73 artış gösterdi. Beklentiler ise yüzde 0.5 artış olacağı yönündeydi


TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,23 artış gerçekleşti.
 
Aylık en yüksek artış %2,57 ile sağlık grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,24, eğlence ve kültürde %1,89, ev eşyasında %1,23 ve lokanta ve otellerde %0,95 artış gerçekleşti.
 
Aylık düşüş gösteren tek grup %4,09 ile giyim ve ayakkabı oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %4,09 oranında düşüş gerçekleşti.
 
Yıllık en fazla artış %15,66 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti
 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %13,19, giyim ve ayakkabı %11,77, lokanta ve oteller %11,5

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