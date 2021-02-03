Enflasyon oranı açıklandı mı? 2021 ocak ayı enflasyon oranı kaç olur?

Milyonların gözü 2021 Ocak ayı enflasyon oranlarında. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranına göre kira artış oranları da netleşiyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2021 ocak ayı enflasyon saat kaçta açıklanıyor? 2021 ocak ayı enflasyon oranı kaç olur? İşte 2021 ocak ayı enflasyon tahminleri...

Milyonlar TÜİK tarafından açıklanacak 2021 Ocak ayı enflasyon oranlarına odaklandı. Her ayın başında açıklanan enflasyon oranları başta bu ay kira artışı olacak pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2021 ocak ayı enflasyon saat kaçta açıklanıyor? 2021 ocak ayı enflasyon oranı kaç olur? İşte 2021 ocak ayı enflasyon tahminleri...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak. 2021 ocak ayı enflasyonunun TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.