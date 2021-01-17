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Enes Batur'dan skandal paylaşım!
Ünlü Youtuber Enes Batur çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Batur, Twitter hesabından, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..." mesajını paylaştı. Enes Batur'un skandaş paylaşımı takipçilerinden büyük tepki topladı.
Koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur'dan skandal bir paylaşım daha geldi.