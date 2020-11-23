YouTube'da paylaştığı videolarla adını geniş kitlelere duyuran Enes Batur, Etiler'de kaza yaptı. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi. (Hürriyet)
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Enes Batur'dan kötü haber! Kaza yaptı...
23 Kasım 2020 Pazartesi - 12:01 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 12:01