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Enes Batur'dan Danla Bilic açıklaması! 'Bence bana aşık'

13 Mayıs 2021 Perşembe - 12:58 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 12:58

Ünlü YouTuber Enes Batur, sokağa çıkma yasağının olduğu gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Danla Bilic ile yaşadığı polemik hakkında konuşan Batur, "Danla bana aşık!" dedi.


Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beykoz'da ikamet etmesine rağmen Bebek'te arkadaşıyla scooter sürerken görüntülenen Batur, gazetecileri fark etmesiyle ara sokaklarda izini kaybettirmek istese de başarılı olamadı.
 
Gazetecilerin sorularına cevap veren Batur, "BKM'de bulunan bir programa konuk olarak katılacağım. İzin belgem var" dedi.
 
 
Danla Bilic ile aralarında çıkan polemiklerin hatırlatılması üzerine ise, "Kendisi benim ona aşık olduğumu ifade etmiş ama bence o bana aşık. Kendisini engellememe rağmen her yerden benim videolarımı izliyor" şeklinde konuştu.
 
 
"REDDEDİLEN ERKEK PSİKOLOJİSİ"
 
Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" açıklamasını yapmıştı.

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Enes Batur Danla Bilic Bebek YouTuber
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