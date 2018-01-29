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Enerjisa halka arz ediliyor

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 11:23 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 11:23

Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20'si, bir lotu (1 lira nominal) 6,25 - 7,50 liradan halka arz edilecek.


Sabancı Holding Üst Yöneticisi ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı  Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa  Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş'un  katılımıyla Enerjisa'nın halka arzına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Burada verilen bilgilere göre, Sabancı Holding ve Alman enerji devi  E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki  dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20 hissesi AK Yatırım'ın konsorsiyum  liderliğinde halka arz edilecek.

Halka arz edilecek büyüklük şirketin yüzde 18'i olarak planlanırken,  ek satış opsiyonuyla yüzde 20'ye çıkılabilecek.

Halka arzda 1 lot (1 lira nominal) değerli payın fiyatı 6,25-7,50 lira  olarak belirlenirken, talepler 1-2 Şubat'ta toplanacak. Enerjisa, 8 Şubat'ta  borsada işlem görmeye başlayacak.

Hisse başına belirlenen fiyat aralığı Enerjisa'nın 7,4-8,4 milyar lira  arasında büyüklüğe sahip bir şirket olduğunu gösteriyor.

Bu halka arz ile Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek  piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.

Halka arzda tahsilat grupları, yurt içi bireysel yatırımcılar için  yüzde 5, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 ve yurt dışı yerleşik  kurumsal yatırımcılar için yüzde 85 olarak belirlendi.

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