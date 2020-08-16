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Enerjide kamulaştırma kararı

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 8:37 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 8:37

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'daki iki sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.


Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün  başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı  bulunması nedeniyle İstanbul'un Silivri ilçesindeki 2 bin 575 metrekarelik saha  ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki 1519 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına  karar verdi.
 
Öte yandan, DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ’nin  Diyarbakır'da bulunan petrol işletme ruhsatının 5 yıl daha uzatılması kararı  alındı.
 

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