Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Başvurular 6 Kasım'da sona erecek. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli başvuru şartları ne? İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı ilanının detayları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alıyor. Bakanlığı personel alımı ilan Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Kıdemli Sistem Uzmanı, Sistem Uzmanı, Veritabanı Yönetimi Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Ağ Uzmanı, Proje Yöneticisi kadrolarında 10 personel alınacak. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli başvuru şartları ne? İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı ilanının detayları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Kıdemli Sistem Uzmanı, Sistem Uzmanı, Veritabanı Yönetimi Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Ağ Uzmanı, Proje Yöneticisi kadrolarında 10 personel alınacak.

Başvuru yapacak adayların 2019 veya 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacak.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki)

farklı pozisyon için tercih yapabilecekler. Başvurular 26/10/2020 tarihinde başlayıp 06/11/2020 tarihinde sona erecek.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adayların, istenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na posta yoluyla (kargo/iadeli taahhütlü) başvurmaları gerekiyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 7.536,85 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kıdemli Sistem Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)

Sistem Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi)

Veritabanı Yönetimi Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 Kişi)

Siber Güvenlik Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)

Ağ Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)

Proje Yöneticisi (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 Kişi)