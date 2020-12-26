Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 8. ve 9. dereceden 20 uzman yardımcısı alacak. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, adayların ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinden 75 veya üzeri puan alması ve en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekiyor.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 veya üzeri puan almış olmak,

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

- 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,

- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer

alan başvuru formu, KPSS sonuç belgesinin bilgisayar , adayın özgeçmişi ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılabilecek

ETKB BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 1-12 Şubat 2021 tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacak. Giriş sınavı, 22 Mart-2 Nisan tarihlerinde sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinde yayınlanacak.