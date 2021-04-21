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Bakan Dönmez duyurdu! Haftaya pazartesi gerçekleştirilecek

21 Nisan 2021 Çarşamba - 17:03 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 17:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Daha önce 1.000 MW gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk bu yarışmaları. Şimdi 10,15 ve 20 MW büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz." dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Daha önce 1.000 MW gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk bu yarışmaları. Şimdi 10,15 ve 20 MW büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz." dedi.

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