Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Daha önce 1.000 MW gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk bu yarışmaları. Şimdi 10,15 ve 20 MW büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz." dedi.
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Bakan Dönmez duyurdu! Haftaya pazartesi gerçekleştirilecek
21 Nisan 2021 Çarşamba - 17:03 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 17:09