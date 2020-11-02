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Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Adana'da bir enerji tesisinin, üretim yapmak için kullandığı pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu açık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan ve çembere alınan yangına müdahale devam ediyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki enerji tesisinin üretimde kullandığı pamuk ve mısır balyalarının depolandığı 105 dönümlük açık alana, sabah 07.15 sıralarında yıldırım düştü.