Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 30 personel alacak! EPDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) personel alımı ilanı Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayınlandı. İlana göre, EPDK 'ya KPSS puanıyla Enerji Uzman Yardımcılığı kadrosuna 30 personel alınacak. Peki, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Enerji Uzman Yardımcılığı giriş sınavı başvuru şartları!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07-18 Aralık 2020 tarihleri arasında 30 adet kadro için Enerji Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 2019 ve 2020 yılında yapılan KPSS'den asgari 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor. Sınava 120 aday çağrılacak.

EPDK PERSONEL ALIMI İÇİN SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01/01/2020) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (2019 ve 2020 yılında yapılan KPSS), (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,

ç) En az dört yıl süreli eğitim veren ve (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte veya ilgili bölümler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından bu fakülte veya ilgili bölümlere denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

EPDK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

EPDK personel alımı başvuruları 9-16 Kasım'da yapılacak. Başvuru yapacak adayların https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu"doldurarak, elektronik ortamda müracaatlarını yapabilecek. Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacak.

GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak mesleki alan bilgisi konularından yapılacak. Mühendislik fakültesi bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları aşağıdaki şekildedir:

a) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi.

b) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat.

c) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe.

ç) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.

d) Enerji Yönetimi Grubu: Enerji Yatırımları Yönetimi, Enerji Şebeke Topolojisi, Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Politikaları, Enerji Üretim Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Enerji Piyasaları ve Ticareti.

e) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler). Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar,

Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.

Mühendislik fakültelerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecek.