Enerji fonu ne kadar, enerji fonu TRT payı yüzde kaç? Enerji fonu kesintisi nedir?

TRT payı ve enerji fonu ile ilgili düzenleme yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmenin ardından enerji fonu nedir? Enerji fonu kesintisi ne kadar, enerji fonu TRT payı yüz de kaç? Gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı.

Enerji fonu TRT payı ne kadar, enerji fonu kesintisi yüzde kaç? Erdoğan, ilgili "Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen elektriği maliyetin yarısı düzeyde vatandaşlarımıza vererek 17 milyarlık bir sübvansiyon yaptık. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Elektrikte önümüzdeki yıl TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." diye konuştu. İşte Enerji fonu kesintisi hakkında merak edilenler…

Enerji fonu nedir?

Türkiye’de nüfus ve elektrik tüketimi her geçen yıl arttığı için altyapı ihtiyacı da aynı hızda artar. Bu nedenle elektrik altyapı yatırımlarının karşılanabilmesi için tüm kullanıcılardan elektrik enerji fonu ücreti tahsil edilir.

Enerji fonu ne kadar, TRT payı yüzde kaç?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)