Enerji fiyatları ile ilgili Putin'den flaş açıklama

Küresel düzeyde yaşanan enerji krizi ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in ne diyeceği merak ediliyordu. Putin Avrupa'daki enerji krizi ve fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova ’da bugün Rusya Enerji Haftası uluslararası forumu başladı.

Avrupa'daki enerji krizi ve fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rusya'da enerji krizinin olmadığını belirti. Putin, enerji krizi ve yüksek gaz fiyatlarının üreticiler için de kötü olabileceğini de sözlerine ekledi.

Enerji piyasalarını dengeleme yollarında küresel mekanizmalar konusunda anlaşılması gerektiğini söyleyen Putin, Rusya'nın Avrupa 'ya ihtiyaç olduğunda daha fazla gaz sağlamaya hazır olduğunu da vurguladı.

Putin ayrıca enerji piyasalarının istikrarı ve iklim değişikliğiyle mücadele için diyaloğa da hazır olduklarını ekleyerek 2060'a kadar Rusya'nın karbon nötr olmaya çalışacağını da belirtti.