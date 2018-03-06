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Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

06 Mart 2018 Salı - 21:58 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 21:58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında, "Büyük hedeflerimiz var. Bu hedefleri hep birlikte başaracağız." dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde konuştu. ? Konuşmasına 15 Temmuz'da şehit olan kadınların isimlerini sayarak başlayan Bakan Albayrak, "Kadınlar yaradılış itibariyle güçlüdür. Buna inanmamız lazım" dedi.
 
Konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Albayrak, "Terörle mücadelemizde verdiğimiz şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların şehadetleriyle bu millet, bu ülke bu topraklarda ilelebet payidar olacağız inşallah. Bu imanı bu inancı bu milletin bu ufkunu boğmaya, zora düşürmeye Allah'ın izniyle hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Dün nasıl tarihin tozlu sayfalarında buna yeltenenler yok olduysa bugün de aynı hataya düşenler milletimizin cesareti, şecaati, vatan aşkı karşısında yok olmaya mahkum olacaklardır" ifadelerine yer verdi.

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Berat Albayrak Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni
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