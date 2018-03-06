Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında, "Büyük hedeflerimiz var. Bu hedefleri hep birlikte başaracağız." dedi.

