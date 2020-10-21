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Enerji alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 20:09 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 20:09

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.


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