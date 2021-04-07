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Endovenöz lazer ablasyon ile varis tedavisi nasıl olur?

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:53 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 17:53

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Hüseyin Sıldıroğlu cevaplıyor...


Varislerin, toplardamarların yani hastalıklı olan damarın kapatılması işlemine endovenöz lazer ablasyon deniyor. Toplardamarların içleri lazer ile kapatılıyor. Genellikle kasık ile diz arasındaki toplardamar hastalıkları oluyor ve bu hastalıklı damara küçük bir iğne ile giriş yapılarak damar içerisine tel uzatılıyor ve tel kasık bölgesine ilerletildikten sonra lazer yardımı ile damar tamamen kapatılıyor. İşlem 5-10 dakika kadar sürüyor ancak hastanın konforu için lokal anestezi uygulanıyor bu yüzden toplamda yarım saat kadar sürüyor. İşlem bittikten sonra hasta günlük yaşantısına devam edebiliyor. Endovenöz lazer ablasyon yöntemi varis tedavisinde kolay ve etkili bir tedavi yöntemidir.

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Onur Hüseyin Endovenöz lazer ablasyon varis tedavisi
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