Gelişmiş tanı yöntemlerine rağmen mide kanseri erken evrelerde saptanamamaktadır. Endoskopi, mide kanserinin erken evrelerde saptanmasında en önemli tanısal cihazdır. Hastaların birçoğunda kan tetkiklerinde ve görüntüleme yöntemlerinde herhangi bir anormallik görülmeyebilir. Genellikle herhangi bir nedenle yapılmış endoskopide erken mide kanseri saptanma oranı yüksektir. Erken mide kanserlerinde endoskopik tedavi metotlarından faydalanılır. Erken evrelerde cerrahiye gereksinim kalmadan çeşitli endoskopik mikro bıçaklar kullanılarak tedavisi sağlanmaktadır. Endoskopik mukozal diseksiyon ve endoskopik submukozal diseksiyon olarak adlandırılan bu yöntemlerin amacı hastada vücut bütünlüğünü bozmadan, erken evrede saptanmış mide kanserini çıkarmak ve hastanın yaşam kalitesini sağlamaktır.
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- Endoskopinin mide kanserinde önemi nedir?
Endoskopinin mide kanserinde önemi nedir?
05 Temmuz 2021 Pazartesi - 14:29 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 14:29
Endoskopinin mide kanserinin erken evrede teşhis edilmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eylem Karatay, endoskopinin mide kanserindeki önemini açıkladı.
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