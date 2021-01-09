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Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu!

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 13:51 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 14:41

Endonezya'da Jakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi.


Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı  ile irtibatın kesildiği bildirildi. 
 
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada,  Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın  sağlanamadığını aktardı.
 
Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını  kaydeden İriwati, en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaştı.
 
Uçağın koordinatının belirlenmesi için hazırlıklar yapıldı
İriwati, başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan  uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin  hazırlıkların yapıldığını ifade etti.
 
Öte yandan uçak mürettebatı ve yolcu sayısına ilişkin henüz bilgi  verilmedi.
 
Endonezya'da  Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737  Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang  şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada,  189 kişi yaşamını yitirmişti.
 
Yolcu uçağının denize düştüğünden  endişe ediliyor
Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya  Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyor. 
 
Metro TV kanalının haberine göre, havacılık otoritesi yetkilileri,  kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 50 kişiden fazla  yolcunun bulunduğu belirtilen "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının, kalkış süresi  ve güzergahı nedeniyle denize düşmüş olabileceğini aktardı.
 
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz  belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma  Güvenlik Komitesi (KNKT) ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
 
Denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğu görüntüler yayınlandı
Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin  görüntüler paylaşıldı.
 
En son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın başkent  Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.
 
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737  Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang  şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.
 

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