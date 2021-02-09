09 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.535 0.00 EURO 8,5580 0.30
USD 7,0820 0.12 ALTIN 418,460 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

AA |  09 Şubat 2021 Salı - 7:02 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 7:02

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde yer alan Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldiği bildirildi.


Sinabung Yanardağı Gözlem Merkezi Başkanı Armen Putra, yaptığı  açıklamada, 340 saniye süren patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın,  yanardağın güney ile güneydoğu yönünde yaklaşık 2 bin 500 metre süzülerek  yükseldiğini belirtti.
 
Armen, bölge halkına, ’’turuncu’’ alarm seviyesindeki yanardağın  zirvesinin 3 kilometrelik alanında faaliyette bulunulmaması uyarısını yineledi.
 
Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung  Yanardağı'nda, 2014 ve 2016'daki patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.
 
Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en  üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.
 
  
 

ETİKETLER

Endonezya Sumatra Adası yanardağ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.