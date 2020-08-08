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Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

AA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 7:35 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 7:35

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldi.


Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sinabung  Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 2 bin metre  yüksekliğe ulaştığını açıkladı.
 
PVMBG, üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağın çevresinde  faaliyette bulunulmaması konusunda uyarıda bulundu.
 
Bölgedeki PVMBG yetkilisi Muhammed Nurul Assori de Naman Teran,  Berastagi,  Simpang ve Merdeka bölgelerinde etkili olan kül yağmurlarına karşı  halka maske takmaları uyarısı yaptı.
 
Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung  Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.
 
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da  yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
 

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