Endonezya’da sel felaketi! 23 ölü, 9 yaralı

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Eyalet genelinde meydana gelen selde 23 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 2 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi. Sel sonrası yüzlerce kişinin evinin hasar gördüğü ifade edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.