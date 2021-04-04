Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Eyalet genelinde meydana gelen selde 23 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 2 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi. Sel sonrası yüzlerce kişinin evinin hasar gördüğü ifade edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
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Endonezya’da sel felaketi! 23 ölü, 9 yaralı
DHA | 04 Nisan 2021 Pazar - 12:48 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 12:49