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Endonezya’da sel felaketi! 23 ölü, 9 yaralı

DHA |  04 Nisan 2021 Pazar - 12:48 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 12:49

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.


Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Eyalet genelinde meydana gelen selde 23 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 2 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi. Sel sonrası yüzlerce kişinin evinin hasar gördüğü ifade edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
 
 
 

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