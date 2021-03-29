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Endonezya'da petrol rafinesinde şiddetli patlama

DHA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 0:15 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 0:15

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisinde şiddetli patlama meydana geldi.


Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisinde şiddetli patlama meydana geldi. Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu. Ülkenin önemli petrol rafinerinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor. Görgü tanıkları tarafından amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü. Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi. 

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Endonezya Cakarta Balongan Petrol Rafineri
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