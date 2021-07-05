Endonezya’da oksijen krizi! Çok sayıda ölü var...

Endonezya’da koronavirüsle mücadelede oksijen krizi yaşanıyor. Hükümet acil öncelik talimatı verdi. Bir hastanede çok sayıda hasta hayatını kaybetti.

Endonezya’da salgınla mücadele etmeye çalışan hastane ler sıvı oksijen tedarikinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Sıvı oksijen stokları tükenen bir hastanede 63 Kovid-19 hastası yaşamını yitirdi.

Bandung şehrindeki iki hastane, tıbbı oksijen stokunun tükendiğini ve acil tedavi edilmesi gereken hastaları kabul edemediklerini açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi, gaz endüstrisinden tıbbi oksijen üretimini hızlandırmasını istediklerini belirterek halkı sıvı oksijen stoku yapmamaya davet etti.

Bandung, Surakarta ve Pamekasan şehirlerindeki kamu hastanelerinin acil servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde kriz seviyelerinde yoğunluklar yaşanırken bazı hastaneler yer olmadığı için hastaları geri çevirmek zorunda kaldı.