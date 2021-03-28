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Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı!

AA |  28 Mart 2021 Pazar - 7:27 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 9:42

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.


Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı  açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.
 
Ulusal Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Argo Yuwono ise bombalı saldırıda,  aralarında kilise güvenlik görevlilerinin de olduğu 14 kişinin yaralandığını ve  tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı.
 
Güney Sulawesi Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, kiliseye  girmeye çalışan 2 motosikletli saldırgandan birinin üzerindeki bombayı yerel  saatle 10.28'de patlattığı kaydedildi. Diğer saldırgana ilişkin ise bir açıklama  yapılmadı.
 
Nahdlatul Ulama (NU) ve Ulema Meclisi (MUI) gibi İslami cemaat ve  sivil toplum kuruluşları, saldırıyı kınadı.
 
Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, pazar ayini için  içeride bulunanların ise kiliseyi hedef alan saldırıdan etkilenmediğini açıkladı.
 
Kilise önünde düzenlenen saldırıyı, şu ana kadar üstlenen olmadı.
 
 
  
 
 
 
  
 

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