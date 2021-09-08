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Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü

08 Eylül 2021 Çarşamba - 8:23 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 8:23

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da, başkent Cakarta’nın dışındaki Tangerang Hapishanesinde çıkan yangında 41 mahkumun yaşamını yitirdiği bildirildi.


Endonezya’da hapishanede yangın çok sayıda ölü var.  Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Cezaevleri Dairesi Sözcüsü   Rika Apriant, yaptığı açıklamada, hapishanede uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş  mahkumların kaldığı C Blok'ta başlayan yangında 39 mahkumun da yaralandığını  belirtti.
Yerel saatle gece 01.00 ile 02.00 arasında çıkan yangın tamamıyla  söndürülürken hapishaneyi kontrol altına almak üzere yüzlerce asker ve polis  bölgeye sevk edildi.
 
Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
 
Endonezya'da kapasitesinin üzerinde mahkumun tutulduğu hapishanelerde  sıkça isyanlar ve firar olayları yaşanıyor. Yangının meydana geldiği Tangerang  Hapishanesi, resmi istatistiklere göre 1225 kişilik kapasiteye sahip olduğu halde  hapishanede yaklaşık 2 bin mahkum tutuluyor.

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