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Endonezya'da düşen yolcu uçağından sinyal alındı

AA |  10 Ocak 2021 Pazar - 7:25 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 7:45

Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağından sinyal alındığı bildirildi.


Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, başkentin kuzeyinde yer alan  Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine yaptığı ziyarette, radar  izlemelerinde uçaktan güçlü sinyal aldıklarını belirtti.
 
Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk  edildiğini, orduya ait uçak ve gemilerin arama kurtarma çalışmaları için  konuşlandırıldığını aktardı.
 
Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kriz merkezindeki ziyaretinde,  ilgili tüm birimlerin arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini, arama  kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.
 
Ulusal Arama Kurtarma Başkanı Bagus Puruhito da ordu birliklerinin  sonar cihazlarıyla geniş bir alanda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
 
 Arama çalışmalarında ceset parçalarına ulaşıldı
 
Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, emniyet birimlerine bağlı  ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yolculara ait bazı eşya ve ceset  parçalarının bulunduğunu açıkladı.
 
 Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın  toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde  12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu  uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki  noktaya düştüğünü açıklamıştı. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı  arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı.
 
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren  çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.
 
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel  saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere  havalandığını bildirmişti.
 
Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta  sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını  açıklamıştı.
 
 Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından  yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3  bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve  hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.
 
  

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