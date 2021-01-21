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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem!

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 15:45 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 16:18

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin  kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre  kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
 
BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken,  depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
 
Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde  meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala,  Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
 
  
 

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