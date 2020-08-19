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Endonezya'da 6,9 ve 6,8 büyüklüklerinde iki deprem

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:25 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 7:25

Endonezya’nın batısında yer alan Bengkulu eyaletinde, 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.


Endonezya'da art arda iki büyük deprem. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü  eyaletin başkenti Bengkulu’nun 169 kilometre güneybatı açıklarında olan ilk  depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
 
BMKG, Kuzey Bengkulu bölgesinin 78 kilometre güneybatı açıklarında  olan 6,8 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yerin 11 kilometre derinliğinde  gerçekleştiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre şu ana kadar yaralanan ve can kaybının olmadığı  iki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
 
  
 

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Endonezya DEPREM 6 9 ve 6 8
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