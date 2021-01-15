Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var...

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Majene Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, kentteki depremin ardından güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının 3 bine ulaştığı ifade edildi. Depremde 4 kişi hayatını kaybetti 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de şu ana kadar 26 art çı sarsıntı kaydedildiğini belirterek, olası artçı sarsıntıda çökme riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan kaçınması uyarısı yaptı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti. Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bu arada elektrik ve iletişim hatlarında kesintilerin yaşandığı deprem bölgesinde tahliye edilenlere yönelik gerekli yardım çalışmaları devam ediyor.BMKG merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıklamıştı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtilmişti.