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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var...

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 7:29 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 7:29

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü 637 kişi yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.


Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde  6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Majene Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, kentteki depremin  ardından güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının 3 bine ulaştığı ifade  edildi. Depremde  4 kişi  hayatını kaybetti  637 kişi yaralandı.
Enkaz altında arama kurtarma  çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de şu ana  kadar 26 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirterek, olası artçı sarsıntıda çökme  riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan kaçınması uyarısı yaptı.  
 
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya  Jati, depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle  Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti. Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
 
Bu arada elektrik ve iletişim hatlarında kesintilerin yaşandığı deprem  bölgesinde tahliye edilenlere yönelik gerekli yardım çalışmaları devam ediyor.BMKG merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda  olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıklamıştı.  Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtilmişti.
 
 
 
 

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