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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

AA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 8:32 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 8:32

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


 Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2  büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan  açıklamada, yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde  meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyalete bağlı  Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi. Sarsıntının Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde  hissedildiği bildirildi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
 
  

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