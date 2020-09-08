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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

AA |  08 Eylül 2020 Salı - 7:14 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 7:18

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı  Orta Maluku bölgesinin 198 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin  193 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
 
BMKG, sarsıntının, bölgedeki Sorong, Kairatu, Manokwari ve Ambon gibi  çeşitli kentlerde de hissedildiği bilgisini paylaştı.
 
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi  paylaşılmadı.
 
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8  büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.
 
  
 

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