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Endonezya'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Bali Adası sallandı: 3 kişi hayatını kaybetti...

TOKYO/CAKARTA (AA)  |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 8:05 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 8:05

Endonezya'nın Bali Adası'nda meydana gelen 4,8 büyüklüğünde depremde 3 kişi yaşamını yitirdi.


Cakarta merkezli Meteoroloji Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Bali  Adası'ndaki 4,8 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 04.18'de 10 kilometre  derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
 
Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) ise Bali Adası'nda deprem  dolayısıyla 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
 
Aynı bölgede 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3'lük artçı bir  sarsıntı daha oluştu.
 
Depremler sonrası oluşan heyelan nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
 
Yerel idareler bölge halkını potansiyel artçılara karşı uyarıldı.

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