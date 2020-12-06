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Endonezya bu skandalla sarsıldı!

AA |  06 Aralık 2020 Pazar - 15:26 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 15:26

Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.


Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) Başkanı Firli Bahuri, yaptığı  açıklamada, Bakan Batubara’nın başkent Cakarta’nın da olduğu 5 kenti kapsayan  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonunda yolsuzluğa karışmakla suçlandığını  belirtti.
 
Bahuri, soruşturma çerçevesinde Kovid-19 yardım paketi kapsamında mal  tedariklerine ilişkin Batubara’nın 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) rüşvet  aldığından şüphelenildiğini ifade etti.
 
Bahuri, rüşvet olayında aralarında 2 bakanlık yetkilisinin olduğu 4  kişinin yanı sıra Bakan Batubara’nın KPK binasında sorgusunun devam ettiğini  aktardı.
 
Devlet Başkanı Joko Widodo, söz konusu rüşvet olayına ilişkin  yolsuzluğa karışanları kesinlikle
korumayacaklarının altını çizerek, bakanlara  yolsuzluktan kaçınmaları konusunda uyarısını yineledi.
 
Öte yandan, ıstakoz tohumu ihracatında rüşvet aldığı suçlamasıyla 25  Kasım’da gözaltına alınan ve soruşturması devam eden Denizcilik ve Su Ürünleri  Bakanı Edhy Prabowo görevinden istifa etmişti.
 
  
 

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Endonezya Juliari Peter yolsuzluk
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