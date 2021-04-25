25 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,1900 2.06
USD 8,3790 0.89 ALTIN 478,620 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Endonezya açıklarında kaybolan denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 0:23 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 0:23

Yetkililer, Endonezya’da 21 Nisan’da kaybolan denizaltıdaki 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


 Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto,  yaptığı açıklamada, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası  yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu ifade etti.
 
Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün  erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta  olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.
 
KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.
 
Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu  açıklanmıştı.
 
Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için  bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.
 
Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı  tespit edilmişti.
 

ETİKETLER

Endonezya denizaltı 21 Nisan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.