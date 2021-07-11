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En zenginler bu kampta buluştu! Servetleri dudak uçuklatıyor

11 Temmuz 2021 Pazar - 17:30 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 17:30

Dünyanın en zenginleri bu kampta buluştu. Forbes’a göre katılımcıların toplam serveti 825 milyar dolar. Pandemi sonrası ilk kez düzenlenen programa Jeff Bezos’tan Bill Gates’e, Mark Zuckerberg’tan Tim Cook’a kadar zenginliği ile nam salmış birçok isimler de katıldı.


Forbes'a göre toplam servetleri 825 milyar dolar olan en az 25 milyarder koronavirüs salgını döneminde düzenlenen ilk yaz kampında bir araya geldi. 
 
Katılımcıların görüş alışverişi ve konuşmalar yaptığı kamp, ABD'nin Idaho eyaletinde Sun Valley bölgesindeki dev bir tesiste gerçekleşti. 
 
Dünyanın en zengin kişisi ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook bu yılki katılımcılar arasında. 
 
Gates, cuma günü yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele etme çağrısında bulundu. İklim değişikliği ile mücadelede, uçakların neden olduğu karbon salınımını azaltmak büyük rol oynasa da katılımcıların çoğu kampa özel jetleriyle geldi. 
 
Kamp geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle düzenlenmemişti. 
 
Forbes'un verilerine göre katılımcıların net serveti şu şekilde:
 
Bill Gates: 128.9 milyar dolar 
 
Mark Zuckerberg: 126.1 milyar dolar 
 
Warren Buffet: 101.4 milyar dolar 
 
Mike Bloomberg: 59 milyar dolar 
 
Phil Knight: 58.4 milyar dolar 
 
Michael Dell: 50.9 milyar dolar 
 
Evan Spiegel: 12.4 milyar dolar 
 
Robert Kraft: 6.9 milyar dolar 
 
Stan Druckenmiller: 5.6 milyar dolar 
 
Ken Langone: 5.6 milyar dolar 
 
Reed Hastings: 5.3 milyar dolar 
 
Davis Velez: 5.2 milyar dolar 
 
Eric Lefkofsky: 4.2 milyar dolar 
 
Barry Diller: 3.7 milyar dolar 
 
Aneel Bhusri: 2.9 milyar dolar 
 
Jeff Lawson: 2.5 milyar dolar 
 
Frank Slootman: 2.2 milyar 
 
John Elkann: 2 milyar dolar 
 
Orion Hindawi: 2 milyar dolar 
 
Alex Kara: 2 milyar dolar 
 
Sherly Sandberg: 1.9 milyar dolar 
 
 
Tim Cook: 1.4 milyar dolar 

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Mark Zuckerberg Jeff Bezos Bill Gates Tim Cook
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