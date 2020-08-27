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En yetkili isim açıkladı: Milyonlarca insanın akıl sağlığı...

DHA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 20:41 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 20:41

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.


Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde,  video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, salgından kaynaklanan  sosyal etkileşim eksikliğinin pek çok kişinin psikolojisini derinden etkilediğini  vurguladı.
 
"Kovid-19, neden olduğu kaygı ve korku ile ruh sağlığı hizmetlerinde  oluşturduğu aksaklıklar yüzünden milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi."  diyen Ghebreyesus, bakımevleri ve akıl hastanesi gibi yerlerde bulunanların  Kovid-19 riski altında olduğunun altını çizdi.
 
Ghebreyesus, ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının  bazılarının, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için kapatıldığını  belirterek, "Akıl sağlığı zaten dünya çapında ihmal edilen bir sağlık sorunuydu.  1 milyara yakın insan, ruhsal bir bozuklukla yaşıyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı  alkol kullanımından ölüyor. Her 40 saniyede bir kişi de intihar ediyor." diye  konuştu.
 
Az sayıda kişinin kaliteli akıl sağlığı hizmetlerine erişebildiğini  aktaran Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelerde, zihinsel, nörolojik ve  madde kullanım bozuklukları olan kişilerin yüzde 75'inden fazlasının hiçbir  tedavi görmediği uyarısında bulundu.
 
Afrika'da çocuk felcinin kökü kurutuldu
 
Ghebreyesus, salı günü itibarıyla Afrika'da çocuk felcinin "kökünün  kurutulduğunu" belirterek, çocuk felci hastalığının Afrika'da tamamen ortadan  kalktığını ve böylelikle Afrika'nın "çocuk felcinden arındırılmış bölge" olarak  sertifikalandırıldığını kaydetti.
 
Bu olağanüstü başarıda Afrika halkının ve hükümetlerinin kararlığının  önemli rol oynadığını ifade eden Ghebreyesus, DSÖ, Rotary, Bill ve Melinda Gates  Vakfı, UNICEF, Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifi (GAVİ) ve ABD'nin rolüne övgüde  bulundu.
 
Ghebreyesus, aynı dayanışmanın Kovid-19 için de gösterilmesi çağrısı  yaptı.
 

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