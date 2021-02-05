En yeni cuma mesajları! Ayetli, dualı, yazılı, kısa ve öz Cuma mesajları 2021 (Hayırlı Cuma mesajları)

Cuma mesajları araştırması başladı. Cuma gününün huzuru yaşanırken, sevdiklerine anlamlı, dualı cuma mesajları göndermek isteyenler Cuma mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Cuma günün kudretini sevdikleriyle, yakınlarıyla paylaşmak isteyenler için ayetli, en güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri bu haberde derlendi. İşte dualı, hadisli ve ayetli hayırlı Cumalar mesajları…

Hayırlı Cumalar mesajları göndermek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Sosyal medya platformlarından sevdiklerine, en güzel, anlamlı, kısa Cuma mesajı göndererek Cum gününü huzurunu kudretini paylamak isteyenler için Cuma mesajlarını derledik. En anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve cuma mesajları…

Ayetli, dualı, yazılı, kısa ve öz Cuma mesajları 2021

Allahım! Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz.

Allahım kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım... Beni ve sevdiklerimi dertlerin zoruyla imtihan etme. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Her Cuma yüce Rabbim’in duaları kabul edeceği bir an vardır. Cuma gündüz vakitleri gece vakitlerinden daha pek bir kıymetlidir. Allah-ü Teala (c.c) hem Cumamızı hem de yaptığımız duaları kabul eder inşallah.

Ey Büyük Rabbimiz! Bugün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-I Mahmud"a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Günahlarımızı affet Hayırlı Cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı Cumalar dilerim.

"Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. ”(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Allah’ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar…

Allahım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. Hayırlı Cumalar.Bir dua yeter bin derdi göndermeye! Bir tövbe yeter bin günahı temizlemeye. Hayırlı Cumalar.

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ” (Müslim, Tahâret 16)

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…