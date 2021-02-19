En yakın arkadaşı anlattı! 'Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdi'

Antalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.

Antalya'da, doktor Yusuf Onur Bozkurt'un diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etmesinin yankıları sürüyor. Eşinin öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi dün Uncalı Mezarlığı'na verilirken, ailesi ve yakınları da evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, evde bulunan doktora ait biri ruhsat tarihi geçmiş iki silahtan olayda 7.65 mm'lik tabancanın kullanıldığını belirledi. Çiftin daha önce İzmir 'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelmeleri üzerine 4 ay önce ilk olarak Gamze Kaçar Bozkurt'un bir ay sonra da eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un Antalya 'ya taşındığı öğrenildi.

Gamze Kaçar Bozkurt'un en yakın arkadaşı ve aynı zamanda danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, çiftin yaşadıklarına en yakından tanık olan birisi olarak gördüklerini anlattı. Çift arasında 'kıskançlık' meselesi yüzünden sık sık tartışma yaşandığı belirten Avcı, "Gamze ile birlikte iş yapmak için tanıştık. Ancak, kısa süre içinde çok yakın arkadaş, adeta birbirimize sırdaş olduk. Bana olan biten her şeyi anlatırdı. Çok güzel yıllar geçirdik. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.

'FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALDI'

Doktorun İzmir'de kadın doğum hastalıkları üzerine özel bir muayenehanesi bulunduğunu, Gamze'nin de aynı dairede diyetisyen olarak muayenehane kullandığını belirten Tuğba Pekdiri Avcı, "İzmir'de aynı ofisi paylaşıyorlardı. Ancak bu çok fazla uzun sürmedi. Eşi, ofise gelen danışanlarından Gamze'yi kıskanıyordu. Psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığı için çok sevdiği işini bırakıp eve kapandı. Daha sonra ise yeniden Antalya'ya taşındı. Burada çalışmaya başladı. Kısa süren bir ayrılık süreci yaşadılar. Bir süre sonra eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt da Antalya'ya geldi ve barışmak için çok uğraş verdi. İntihara bile kalkıştı. Bu süre içinde Gamze, Kaan için çok uğraş verdi. İntihardan vazgeçirdi. Tedavi olmasını sağladı. Ancak, sonuç ortada" diye konuştu.

Gamze Kaçar Bozkurt'un kocası Yusuf Onur Kaan Bozkurt'u çok sevdiğini söyleyen Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Şubat ayı içinde bir kamera çalışmamız vardı. Sürekli el ele göz gözeydiler. Ben de çok mutlu olmuştum. Ancak, çok uzun sürmedi" dedi.

'MEĞER CELLADINI KURTARMIŞ'

Gamze Kaçar Bozkurt'un emekli öğretmen olan babası Harun Kaçar ise dün yaptığı açıklamada, "Boşanacaklardı. Araya girdik, kızım boşanmaktan vazgeçti. Damadım, geçtiğimiz günlerde silahla intihara teşebbüs etti. Kızım intihardan vazgeçirdi. Meğer celladını kurtarmış. Olaydan bir gün önce, eşimin doğum günü için tüm aile bir araya gelmiştik. Çok mutluydular. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Kızım uyurken başına iki el ateş etmiş. Sonra da intihar etmiş" dedi.

Kızı Gamze'nin öldürülmeden bir gün önce annesi Nurdan Kaçar için düzenlenen doğum günü etkinliğine eşi ve çocuğuyla katıldığını ve gayet mutlu bir aile tablosu çizdiklerini belirten baba Harun Kaçar, aynı gün Duraliler Mahallesi'nde yetim kalan iki çocuk için yardım topladığını da kaydetti.

Birbirini seven doktor- diyetisyen çiftin mutlu günlerinde isimlerini bileklerine dövme olarak yazdırdıkları ve sosyal medya hesaplarında bunu paylaştıkları ortaya çıktı.