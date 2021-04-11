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En ucuz sıfır arabalar belli oldu! Faizler düştü, kampanya...

11 Nisan 2021 Pazar - 15:53 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 16:41

Araba sahibi olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Piyasadaki en ucuz arabalar belli oldu. Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel ve Volkswagen... Tek tek açıklandı. Fiyatları düşük sıfır arabalarda kampanyalar ise devam ediyor. Faiz indirimleri ile birlikte vade imkanı da bulunuyor. Sıfır araba almak isteyenler için 2021 yılının en ucuz araba modelleri ve geçerli olan kampanyalar...


 
Sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatları en düşük araba modelleri belli oldu. Faiz indirimi sunan firmalar vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı da sağlıyor. İşte Türkiye'de satış yapan Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
 
CİTROEN 
 
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
 
Kampanyalı fiyatı 160.000 TL
 
 
MART AYI KAMPANYALARI
 
Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyası bulunmaktadır.
 
C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay yüzde 1,19 faiz 
 
 
CİTROEN 
 
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 
Fiyatı 300.500 TL
 
CİTROEN 
 
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
 
Fiyatı 197.500 TL
 
 
DACİA
 
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 
 
Fiyatı 160.000 TL 
 
KAMPANYALAR
 
Günlük 69 TL'ye yeni Sandero Stepway
 
(Sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında uygulanan 152.900 TL’lik fiyat ile geçerlidir)
 
 
DACİA
 
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 186.900 TL
 
DACİA  
 
DUSTER Comfort ECO- G 115 bg 4x2 - 2020 model
Liste fiyatı 183.100 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model
Liste fiyatı 196.000 TL
 
 
FIAT
 
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli
 
Fiyatı: 146.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 142.900 TL
 
KAMPANYALAR
 
Fiat Egea 50.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı. 
Fiat Panda'nın 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu 135.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. 
 
Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonu 69.000 TL'ye varan indirimle satılıyor. 
Dizel otomatik Fiat 500L'de 71.000 TL indirim fırsatı. (2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA) 
 
FIAT
 
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
 
Fiyatı: 167.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 162.900 TL
 
FIAT
 
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 203.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 198.900 TL
 
FIAT
 
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 
Fiyatı: 171.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 166.900 TL
 
FİAT 
 
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 159.900 TL
 
Kampanyalı fiyatı 155.900 TL
 
FİAT 
 
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 209.900 TL
Kampanyalı Fiyatı:  199.900 TL
 
FİAT 
500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT
 
Fiyatı: 297.400 TL
Kampanyalı fiyatı 228.100 TL
 
 
FORD
 
Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model
Fiyatı 203.550 TL
 
KAMPANYALAR
 
Ford Fiesta, Ford Focus, Ecosport,  Yeni Kuga ve Yeni Puma model otomobillerde 100.000 TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz
 
FORD
 
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 220.800 TL
FORD
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 277.600 TL
 
 FORD
Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 231.000 TL
 
 
HONDA
 
Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin
 
Liste fiyatı 294.500 TL
 
KAMPANYALAR
 
Honda Civic Sedan, 30.000 TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz 
Honda CR-V, 100.000 TL, 12 ay vade ve yüzde 0.80 faiz 
 
 
HYUNDAİ 
 
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 157.450 TL
Kampanyalı fiyatı 153.450 TL
 
KAMPANYALAR
 
5.000 TL’ye varan indirim veya 50.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı.
Yeni i20, 146.400 TL'den başlayan fiyatlar veya 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı.
Yeni Kona, 56.900 TL’ye varan indirim veya yüzde 0,99 faiz fırsatı.
Tucson, 68.500 TL’ye varan indirim veya 100.000TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı.
 
HYUNDAİ 
 
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 168.550 TL
Kampanyalı fiyatı 146.732 TL
 
HYUNDAİ 
 
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
 
Liste fiyatı 282.500 TL
Kampanyalı fiyatı 231.105 TL
 
 
KİA 
 
YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik 
Fiyatı: 172.900 TL
Kampanyalı fiyatı 165.900 TL
 
KAMPANYALAR
Stonic, Rio, Ceed ve Picanto için 50.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla. 
Sportage ve XCeed için 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz. 
 
KİA 
 
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020
 
Fiyatı: 161.500 TL
Kampanyalı fiyatı 156.500 TL
KİA 
 
CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno - 2020
 
Fiyatı: 208.200 TL
Kampanyalı Fiyatı: 193.200 TL
 
KİA 
 
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 
Fiyatı: 188.900 TL
Kampanyalı fiyatı 182.900 TL
 
KİA 
 
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS 
Fiyatı 231.600 TL
 
 
MITSUBISHI
 
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 186.350 TL
Kampanyalı fiyatı 182.800 TL
Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model
Fiyatı 178.850
Kampanyalı fiyatı 170.000 TL
 
KAMPANYALAR
 
Yeni Space Star ve Eclipse Cross 80.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz
Outlander ve L200  için 100.000 TL’ ye, 12 ay, yüzde 0,99 Faiz kampanyası
MITSUBISHI
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model
Fiyatı 300.394 TL
Kampanyalı fiyatı 287.650 TL
 
 
NİSSAN 
 
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia 
Fiyatı 190.000 TL
 
KAMPANYALAR
 
Yeni Nissan Juke ve Micra için 60.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz
Nissan Qashqai için 100.000 TL kredi tutarına 12 ay yüzde 0 faiz imkanı. 
X-Trail için 200.000 TL'ye 24 ay yüzde 0 faiz. 
 
NİSSAN
 
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 231.200 TL
Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL 
 
 
OPEL
 
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 172.900 TL
 
KAMPANYALAR
 
Corsa 100.000 TL , 12 Ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği 
GRanland X, Insignia 150.000 TL, 12 Ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği 
 
OPEL
 
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 279.500 TL
 
OPEL
 
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition
Fiyatı 219.900 TL
 
 
PEUGEOT
 
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 
Liste fiyatı 182.000 TL
Kampanyalı Fiyat 179.000 TL
 
KAMPANYALAR
 
YENİ PEUGEOT 208 40.000 TL'ye 12 ayda yüzde 0,99 faiz seçeneği
 
YENİ PEUGEOT SUV 2008 50.000 TL'ye12 ayda yüzde 0,99 faiz seçeneği
 
PEUGEOT 508 140.000 TL'ye12 ayda yüzde 0,99 faiz seçeneği
 
YENİ PEUGEOT 3008 100.000 TL'ye12 ayda yüzde 0,99 faiz seçeneği
 
PEUGEOT 5008 200.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz
 
PEUGEOT
 
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik 
Fiyatı 283.253 TL
Kampanyalı fiyatı: 280.000 TL
 
PEUGEOT
 
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 318.153 TL
Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL
 
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 165.000 TL
 
KAMPANYALAR
 
MEGANE SEDAN 134.900 TL peşinat 60.000 TL kredi 36 ay vade yüzde 1,63 faiz avantajı
104.900 TL peşinat, 49.000 TL kredi, 36 ay vade ve yüzde 1,59 faiz 
 
 
RENAULT
 
Megane Sedan Joy 1.0 TCe 115 bg
 
Fiyatı 209.000 TL
 
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style 
Liste fiyatı 170.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 166.900 TL
 
KAMPANYALAR
İbiza 1.0 lt Evo 80 HP motor seçeneği 166.900 TL’den başlayan fiyatlarla
 
 
SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 231.000
 
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus 
Fiyatı 231.000 TL
 
 
SKODA
Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium 
Fiyatı 217.400 TL 
Mart ayı fiyatı 194.900 TL
KAMPANYALAR
Kodiaq için 150.000 TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı
 
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 230.900 TL
Kampanyalı fiyatı 219.600 TL
 
SKODA
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium 
Fiyatı 302.400 TL
Kampanyalı fiyatı 231.200 TL
 
SUZUKİ
SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Liste fiyatı 212.900 TL
Kampanyalı fiyatı 202.900 TL
 
KAMPANYALAR
SWIFT, Sx4 S-Cross ve Vitara için 10.000 TL takas desteği ile, 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz imkanı 
SUZUKİ
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP - 2020 model
Fiyatı 284.900 TL
 
 
SUZUKİ
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP - 2020 model
Fiyatı 284.900 TL
 
 
TOYOTA
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S 
Fiyatı 228.750
 
 
TOYOTA
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Liste Fiyatı 209.200 TL
 
Kampanyaı fiyatı 194.500 TL
YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT  - 2020 model
Liste Fiyatı 299.300 TL
Kampanyalı fiyatı 226.900 TL
VOLKSWAGEN 
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 
Liste fiyatı 197.400 TL
 
KAMPANYALAR
 
Volkswagen Doğuş Finans’tan (vdf) %1,89 avantajlı faiz oranıyla kredi imkanı 
 
Kampanya dahilinde, 6 ila 36 aylık vadelerde yüzde 1,89, 37-60 aylık vadelerde yüzde 1,94  faiz oranları
 
 
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 231.300 TL
 
 
 
 

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