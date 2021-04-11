En ucuz sıfır arabalar belli oldu! Faizler düştü, kampanya...

Sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatları en düşük araba modelleri belli oldu. Faiz indirimi sunan firmalar vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı da sağlıyor. İşte Türkiye'de satış yapan Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 160.000 TL
MART AYI KAMPANYALARI
Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyası bulunmaktadır.
C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay yüzde 1,19 faiz
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 300.500 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 197.500 TL
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 160.000 TL
KAMPANYALAR
Günlük 69 TL'ye yeni Sandero Stepway
(Sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında uygulanan 152.900 TL’lik fiyat ile geçerlidir)
DACİA
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 186.900 TL
DACİA
DUSTER Comfort ECO- G 115 bg 4x2 - 2020 model
Liste fiyatı 183.100 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model
Liste fiyatı 196.000 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 146.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 142.900 TL
KAMPANYALAR
Fiat Egea 50.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı.
Fiat Panda'nın 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu 135.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.
Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonu 69.000 TL'ye varan indirimle satılıyor.
Dizel otomatik Fiat 500L'de 71.000 TL indirim fırsatı. (2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA)
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 167.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 162.900 TL
FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 203.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 198.900 TL
FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 171.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 166.900 TL
FİAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 159.900 TL
Kampanyalı fiyatı 155.900 TL
FİAT
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 209.900 TL
Kampanyalı Fiyatı: 199.900 TL
FİAT
500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT
Fiyatı: 297.400 TL
Kampanyalı fiyatı 228.100 TL
FORD
Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model
Fiyatı 203.550 TL
KAMPANYALAR
Ford Fiesta, Ford Focus, Ecosport, Yeni Kuga ve Yeni Puma model otomobillerde 100.000 TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz
FORD
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 220.800 TL
FORD
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 277.600 TL
FORD
Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 231.000 TL
HONDA
Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin
Liste fiyatı 294.500 TL
KAMPANYALAR
Honda Civic Sedan, 30.000 TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz
Honda CR-V, 100.000 TL, 12 ay vade ve yüzde 0.80 faiz
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 157.450 TL
Kampanyalı fiyatı 153.450 TL
KAMPANYALAR
5.000 TL’ye varan indirim veya 50.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı.
Yeni i20, 146.400 TL'den başlayan fiyatlar veya 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı.
Yeni Kona, 56.900 TL’ye varan indirim veya yüzde 0,99 faiz fırsatı.
Tucson, 68.500 TL’ye varan indirim veya 100.000TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı.
HYUNDAİ
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 168.550 TL
Kampanyalı fiyatı 146.732 TL
HYUNDAİ
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 282.500 TL
Kampanyalı fiyatı 231.105 TL
KİA
YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 172.900 TL
Kampanyalı fiyatı 165.900 TL
KAMPANYALAR
Stonic, Rio, Ceed ve Picanto için 50.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla.
Sportage ve XCeed için 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz.
KİA
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020
Fiyatı: 161.500 TL
Kampanyalı fiyatı 156.500 TL
KİA
CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno - 2020
Fiyatı: 208.200 TL
Kampanyalı Fiyatı: 193.200 TL
KİA
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 188.900 TL
Kampanyalı fiyatı 182.900 TL
KİA
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 231.600 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 186.350 TL
Kampanyalı fiyatı 182.800 TL
Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model
Fiyatı 178.850
Kampanyalı fiyatı 170.000 TL
KAMPANYALAR
Yeni Space Star ve Eclipse Cross 80.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz
Outlander ve L200 için 100.000 TL’ ye, 12 ay, yüzde 0,99 Faiz kampanyası
MITSUBISHI
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model
Fiyatı 300.394 TL
Kampanyalı fiyatı 287.650 TL
NİSSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 190.000 TL
KAMPANYALAR
Yeni Nissan Juke ve Micra için 60.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz
Nissan Qashqai için 100.000 TL kredi tutarına 12 ay yüzde 0 faiz imkanı.
X-Trail için 200.000 TL'ye 24 ay yüzde 0 faiz.
NİSSAN
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 231.200 TL
Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL
OPEL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 172.900 TL
KAMPANYALAR
Corsa 100.000 TL , 12 Ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği
GRanland X, Insignia 150.000 TL, 12 Ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği
OPEL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 279.500 TL
OPEL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition
Fiyatı 219.900 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 182.000 TL
Kampanyalı Fiyat 179.000 TL
KAMPANYALAR
YENİ PEUGEOT 208 40.000 TL'ye 12 ayda yüzde 0,99 faiz seçeneği
YENİ PEUGEOT SUV 2008 50.000 TL'ye12 ayda yüzde 0,99 faiz seçeneği
PEUGEOT 508 140.000 TL'ye12 ayda yüzde 0,99 faiz seçeneği
YENİ PEUGEOT 3008 100.000 TL'ye12 ayda yüzde 0,99 faiz seçeneği
PEUGEOT 5008 200.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz
PEUGEOT
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Fiyatı 283.253 TL
Kampanyalı fiyatı: 280.000 TL
PEUGEOT
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 318.153 TL
Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 165.000 TL
KAMPANYALAR
MEGANE SEDAN 134.900 TL peşinat 60.000 TL kredi 36 ay vade yüzde 1,63 faiz avantajı
104.900 TL peşinat, 49.000 TL kredi, 36 ay vade ve yüzde 1,59 faiz
RENAULT
Megane Sedan Joy 1.0 TCe 115 bg
Fiyatı 209.000 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 170.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 166.900 TL
KAMPANYALAR
İbiza 1.0 lt Evo 80 HP motor seçeneği 166.900 TL’den başlayan fiyatlarla
SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 231.000
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 231.000 TL
SKODA
Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium
Fiyatı 217.400 TL
Mart ayı fiyatı 194.900 TL
KAMPANYALAR
Kodiaq için 150.000 TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 230.900 TL
Kampanyalı fiyatı 219.600 TL
SKODA
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium
Fiyatı 302.400 TL
Kampanyalı fiyatı 231.200 TL
SUZUKİ
SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Liste fiyatı 212.900 TL
Kampanyalı fiyatı 202.900 TL
KAMPANYALAR
SWIFT, Sx4 S-Cross ve Vitara için 10.000 TL takas desteği ile, 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz imkanı
SUZUKİ
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP - 2020 model
Fiyatı 284.900 TL
SUZUKİ
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP - 2020 model
Fiyatı 284.900 TL
TOYOTA
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 228.750
TOYOTA
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Liste Fiyatı 209.200 TL
Kampanyaı fiyatı 194.500 TL
YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 2020 model
Liste Fiyatı 299.300 TL
Kampanyalı fiyatı 226.900 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 197.400 TL
KAMPANYALAR
Volkswagen Doğuş Finans’tan (vdf) %1,89 avantajlı faiz oranıyla kredi imkanı
Kampanya dahilinde, 6 ila 36 aylık vadelerde yüzde 1,89, 37-60 aylık vadelerde yüzde 1,94 faiz oranları
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 231.300 TL