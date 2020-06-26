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En son nerede deprem oldu? İşte 26 Haziran’da meydana gelen son depremler...

26 Haziran 2020 Cuma - 10:58 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 11:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesi merkezli 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte 26 Haziran’da meydana gelen son depremler…


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 10.21'de Manisa'nın Saruhanlı ilçesi merkezli 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte 26 Haziran’da meydana gelen son depremler…
 
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi merkezli 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de güçlü bir şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini  bildirdi. 
 
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı  olan 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte  gerçekleşti.
 
EN SON DEPREN NEREDE OLDU? SON DEPREMLER LİSTESİ
 
 

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