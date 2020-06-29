En son deprem nerede oldu? Güncel Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli'den alınan bilgilere göre sabahın erken saatlerinde Muğla-Osmaniye merkez üslü 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan depremler pek çok kişi tarafından kaygıyla takip ediliyor. Pek çok kişi internette deprem mi oldu, deprem nerede, kaç şiddetinde oldu sorularını araştırırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler uygulamalarını takip ediyor. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre sabahın erken saatlerinde Muğla-Osmaniye merkez üslü 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 63 km derinlikte yaşanan deprem, başta Bodrum olmak üzere çevre ilçelerden de hafif olarak hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 ve depremin derinliğini 75.2 km olarak açıkladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ